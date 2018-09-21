Игорь Володин стал председателем гордумы Екатеринбурга нового созыва, Виктор Тестов — его заместителем

10:25 | 25.09.2018

Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области, вошедший в новый состав гордумы Екатеринбурга, Игорь Володин стал председателем думы, такое решение принято только что на первом заседании гордумы. 35 человек проголосовали за избрание Володина, 1 воздержался (Дмитрий Сергин). Заместителем председателя стал Виктор Тестов.



Напомним, что вчера Законодательное собрание Свердловской области лишило полномочий Игоря Володина по его собственному желанию, в связи с избранием в новый состав думы Екатеринбурга.