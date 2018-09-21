Средний Урал будет развивать сотрудничество с Карловыми Варами

Власти планируют развивать сотрудничество в сфере туризма и образования между Свердловской областью и Карловыми Варами (Чешская Республика). Накануне первый вице-губернатор Алексей Орлов встретился с гетманом (губернатором) Карловарского края Яной Мрачковой-Вилдуметцовой.Так, планируется расширение совместных образовательных программ на уровне средней, профессиональной и высшей школ. Что касается туризма, то чехам предложили поучаствовать в реализации проекта туристического кластера «Гора Белая».«Чешская Республика является одним из давних и проверенных временем партнеров Свердловской области. Сегодня восемь муниципалитетов Свердловской области, включая Екатеринбург, на постоянной основе сотрудничают с десятью чешскими муниципалитетами. Достаточно много примеров промышленной кооперации. Ваш визит - очень хорошая возможность обсудить новые направления для дальнейшего сотрудничества», - отметил Алексей Орлов.Отметим, что по итогам прошлого года Чехия заняла шестое место среди торговых партнеров Свердловской области.