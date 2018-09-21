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09:28 | 25.09.2018
ekb-room.ru
В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге
«Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 26 сентября», - сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
© «Вечерние Ведомости»
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