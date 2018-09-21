09:28 | 25.09.2018

ekb-room.ru

В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге. Метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, продлятся до 20 часов 26 сентября.



«Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 26 сентября», - сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.