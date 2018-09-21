Ночью на улице Щербакова загорелись два автомобиля

09:11 | 25.09.2018

Минувшей ночью произошел пожар на улице Щербакова в Екатеринбурге. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 01:38. От огня пострадали два автомобиля: поврежден моторный отсек ВАЗ-2114, а также салон и моторный отсек Opel Meriva.



В тушении пожара были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



«По всем фактам возгораний транспортных средств сотрудниками полиции проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Владельцы Volvo, ВАЗ-2114 и Opel Meriva обратились в органы внутренних дел с заявлениями», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.