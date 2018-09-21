В Екатеринбурге на ВИЗе отремонтируют 13 автобусных остановок

23:08 | 24.09.2018

Фото: kp.ru

Администрация Екатеринбурга планирует отремонтировать в Верх-Исетском районе города 13 автобусных остановок. Согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, еще две остановки перенесут, а три установят новые. Максимальная сумма контракта — 277 тысяч рублей.



В документах указано, что отремонтируют девять трамвайных остановок и четыре автобусных остановки в разных частях ВИЗа. Еще две остановки перенесут — от улицы Плотников, 71 до Цветоносной, 2, и от Репина,107 до Посадской, 34. Три новых автобусных остановки появятся на обеих станциях «Черкасская» и «Третьего Интернационала» в сторону центра. Подрядчика для выполнения работ уже нашли.