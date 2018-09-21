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22:43 | 24.09.2018
Фото: oblgazeta
Жители Урала смогут разглядеть полёт МКС в ночном небе
Для взгляда человека МКС – Международная Космическая Станция – выглядит как яркая летящая точка, ведь её перемещение в разные промежутки времени занимает всего несколько минут. Если вы хотите разглядеть космическую станцию получше, то придётся воспользоваться биноклем или телескопом. Также можно выехать за пределы города, где не будет сильного светового загрязнения. Подробнее о времени и координатах станции на небосводе можно узнать здесь.
Ярче всего МКС будет видна в окрестностях Каменска-Уральского, Полевского и Михайловска, подробнее о пролёте над городами региона можно узнать здесь. Сейчас на МКС находится космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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22:43 | 24.09.2018
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