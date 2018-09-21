В Екатеринбурге сразу же в двух районах города произошли одинаковые ДТП: дети попали под машину

21:48 | 24.09.2018

Фото: Е1

Сегодня в Екатеринбурге с интервалом в 2 часа в разных районах города произошли одинаковые ДТП: в неположенном месте дети пытались перебежать дорогу и попали под колёса.



Как сообщает портал Е1, первое ДТП произошло на улице Крауля на развилке с Репина сразу после «Екатеринбург Арены» в районе 16 часов дня. За рулём машины Honda СR-V был мужчина 62 лет. Его водительский стаж составляет 22 года.



Когда машина подъезжала к автобусной остановке, неожиданно на дорогу выбежал 12-летний мальчик. Ребёнок перебегал дорогу на красный свет.







«При движении по Крауля со стороны улицы Репина в направлении Токарей водитель допустил наезд на пешехода, перебегающего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходу движения транспортных средств», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Мальчик остался жив. На скорой его увезли в больницу № 9. По предварительному диагнозу, у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.



Второе ДТП произошло двумя часами позднее на Бебеля. В этот раз за рулём был 51-летний мужчина со стажем вождения 25 лет. На своей машине Acura он двигался в направлении Технической на зелёный свет. Так же, как и в первый раз, на дорогу неожиданно выбежал 14-летний мальчик. Там, где он перебегал, не было ни светофора, ни зебры. Водитель не успел затормозить.







К счастью, пострадавший также остался жив, его тоже увезли в больницу. У него, по предварительному диагнозу, перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.