ФК «Урал» готов вернуть екатеринбурженке потерянный во время матча бюстгальтер

20:46 | 24.09.2018

agenda-u.org

Неделю назад между «Уралом» и «Ростовом» состоялся матч. Футбольная игра закончилась со счётом 1:1, а вот с болельщиками команды ещё не расквитались. После матча буквально на футбольном поле остались бюстгальтер, ключи от дома и даже пинцеты.



Сотрудники «Екатеринбург Арены» — стадиона, где прошла игра, — готовы вернуть всё, что им удалось собрать после матча, завершившегося неделю назад. Среди особо ценных находок — пледы, бюстгальтер, авоська, дезодоранты, контейнер для еды, термосы, несколько комплектов ключей, штопор, гаечный ключ, ключ от автомобиля, пинцеты, капли в нос и банковские карты.



У болельщиков есть шанс вернуть пропажи. На входной группе № 4 (Пирогова 4) организована выдача потерянных вещей. Пункт работает с 7:00 до 16:00 по будням и с 7:00 до 15:00 по выходным. Во время игр все потерянные вещи передаются волонтёрам, которые работают на информационных стойках.