В Свердловской области 1,7 тысячи коммунальных объектов переданы в концессионное управление

17:44 | 24.09.2018

gazeta-smedvedkovo.ru

В Свердловской области 1747 коммунальных объектов переданы в концессионное управление. Концессионером является ОАО «ОТСК» (дочернее предприятие АО «Облкоммунэнерго»).



Согласно условиям соглашения, предприятие проведет реконструкцию и капитальный ремонт сетей и объектов тепло- и водоснабжения в Алапаевском районе, Артемовском, Верх-Нейвинском, Кировградском, Кушвинском городских округах, Новоуральске, Сысерти, Тугулыме и Пелыме.



«Срок действия договоров рассчитан на семь лет и охватит девять муниципалитетов. Общая сумма планируемых инвестиций в системы жизнеобеспечения составит 3,63 миллиарда рублей. Одним из главных условий каждого из соглашений является недопущение роста платы граждан за коммунальные услуги сверх установленного на тот или иной годовой период индекса инфляции», - рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.



В ближайшие года планируется передать в концессионное управление еще 12 неэффективных МУПов.