В Екатеринбурге молодой человек до смерти забил бездомного

17:00 | 24.09.2018

regnum.ru

Житель Екатеринбурга 1996 года рождения обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине без определенного места жительства.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, утром 23 сентября на улице Пехотинцев был обнаружен труп с признаками криминальной смерти. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне конфликта избил руками и ногами ранее не знакомого ему мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.



Отмечается, что молодой человек ранее судим за имущественные преступления. Сам он признал свою вину.