На Урале стартовали международные горноспасательные соревнования

Сегодня в 19 часов в Екатеринбурге стартуют XI Международные горноспасательные соревнования. В них примут участие 25 команд из России, Австралии, Канады, Китая, Индии, Турции, Замбии, Колумбии, Польши, Словакии и Казахстана, а также команды из Луганска и Донецка. От России будут выступать семь команд, в том числе военизированный горноспасательный отряд (Кемерово), отряд быстрого реагирования национального горноспасательного центра (Новокузнецк) и 20-й отряд Управления военизированных горноспасательных частей в строительстве (Республика Башкортостан). Впервые в истории соревнований в них примет участие женская команда горноспасателей из Канады.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели посоревнуются в тушении подземных пожаров, оказании первой помощи пострадавшим, также пройдет горноспасательная эстафета. Турнир будет организован в реальных условиях — на территории березовского рудника и карьера Урочище.Соревнования продлятся до 28 сентября. Отметим, что они проходят под эгидой Международной горноспасательной организации.