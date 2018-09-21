В Екатеринбурге бывшую сотрудницу УФМС заставили заплатить 7 тыс. рублей за ошибку в загранпаспорте

16:07 | 24.09.2018

В Екатеринбурге суд взыскал с бывшей сотрудницы УФМС по Свердловской области Галины М. 7 тысяч рублей за ошибку в указании пола в загранпаспорте, об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В 2013 году Татьяна Н. и Александр З. за 78 тысяч рублей купили путевки в Таиланд, однако улететь туда не смогли, так как в паспорте Александра вместо пола м/м было указано ж/f. В итоге женщина тоже отказалась от поездки.



Оказалось, что виной несостоявшегося отпуска стала ошибка сотрудницы УФМС. Как рассказала сама Галина, был очень большой объем работы, что и стало причиной невнимательности.



В 2015 году суд взыскал с Министерства финансов Российской Федерации более 57 тысяч рублей за путевку Александра, моральный ущерб и судебные издержки.



В 2018 году Министерство финансов Российской Федерации подало иск о взыскании в порядке регресса денежных средств с бывшей сотрудницы УФМС. В результате суд принял решение о взыскании 7 тысяч рублей, так как согласно законодательству работник должен возместить причиненный работодателю ущерб, но в размере не более установленного законом максимального предела — среднего месячного заработка.