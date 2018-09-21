В Екатеринбурге вынесен приговор бизнесмену по делу о взятке в один миллион рублей

15:32 | 24.09.2018

Фото из личного архива Павла Панова

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бизнесмена, бывшего оперуполномоченного ОБЭП Тагилстроевского района, Павла Панова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в апреле 2017 года Панов, действуя по поручению сотрудника ОЭБиПК УМВД России по г. Екатеринбургу Олега Красникова, неоднократно предлагал директору ООО «ТД «Трубпром Урала» Владимиру Юзвовичу передать ему, как посреднику, денежное вознаграждение для сотрудников полиции в сумме 2 млн рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.



В апреле 2017 года Панов получил от Юзвовича первую часть согласованной ранее взятки в размере 1 млн рублей за прекращение проверки, при передаче его задержали сотрудники отдела «М» УФСБ России по Свердловской области.



Напомним, что весной этого года подельник Панова, Олег Красников, был признан виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ — покушение на получение через посредника взятки, совершенное с вымогательством взятки, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. На стадии предварительного расследования он заключил так называемую сделку со следствием. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Впоследствии Свердловский областной суд снизил наказание до трех лет лишения свободы.



Уголовное дело в отношении начальника Олега Красникова, экс-начальника отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Владимира Нечаева, было выделено в отдельное производство, поскольку он скрылся от следствия за пределами РФ и находится международном розыске.