В центре Екатеринбурга ограбили ювелирный магазин

14:11 | 24.09.2018

m.1777.ru

Накануне в Екатеринбурге ограбили ювелирный магазин по адресу улица Вайнера, 9а. Сумма ущерба уточняется. По неподтвержденной информации, украдены все ювелирные изделия, порядка 12 тысяч штук, на сумму более 100 млн рублей.



«В отдел полиции № 5 поступило заявление о хищении ценностей из ломбарда, расположенного на улице Вайнера. По данному факту полицией проводится проверка. В настоящее время сумма ущерба уточняется», - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.



По информации СМИ, грабители проникли в магазин, взломав сигнализацию.