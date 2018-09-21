В Екатеринбурге родился шестой ребенок, который сможет открыть ЭКСПО-2025

13:00 | 24.09.2018

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В Екатеринбурге, на этот раз в Кировском районе, родился шестой ребенок – мальчик с актовой записью № 2025, который получит право открывать Всемирную выставку ЭКСПО-2025 в случае ее проведения в уральской столице.



Напомним, предполагается, что в церемонии открытия выставки будут принимать участие дети, которые родятся 2025-ми (с начала 2018 года) в каждом из семи районов Екатеринбурга. Ранее малыши уже родились в Верх-Исетском, Орджоникидзевском, Чкаловском, Ленинском и Железнодорожном районах.



За право проведения ЭКСПО Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен в ноябре этого года.