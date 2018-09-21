Новости дня
13:00 | 24.09.2018
24smi.org
В Екатеринбурге родился шестой ребенок, который сможет открыть ЭКСПО-2025
Напомним, предполагается, что в церемонии открытия выставки будут принимать участие дети, которые родятся 2025-ми (с начала 2018 года) в каждом из семи районов Екатеринбурга. Ранее малыши уже родились в Верх-Исетском, Орджоникидзевском, Чкаловском, Ленинском и Железнодорожном районах.
За право проведения ЭКСПО Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен в ноябре этого года.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:18 | 24.09.2018
В пермском бизнес-инкубаторе проконсультируют по участию в торгах на право размещения НТО
17:44 | 24.09.2018
В Свердловской области 1,7 тысячи коммунальных объектов переданы в концессионное управление
17:00 | 24.09.2018
В Екатеринбурге молодой человек до смерти забил бездомного
16:35 | 24.09.2018
На Урале стартовали международные горноспасательные соревнования
16:08 | 24.09.2018
В Курганской области увеличили нормативы питания в детских домах
16:07 | 24.09.2018
В Екатеринбурге бывшую сотрудницу УФМС заставили заплатить 7 тыс. рублей за ошибку в загранпаспорте
16:01 | 24.09.2018
Роспотребнадзор Зауралья: заболеваемость ОРВИ ниже порогового уровня
16:01 | 24.09.2018
Больница Старокамышинска получила новый фасад
15:32 | 24.09.2018
В Екатеринбурге вынесен приговор бизнесмену по делу о взятке в один миллион рублей
15:20 | 24.09.2018
Мировой лидер по поставке роботов открыл в Перми образовательный центр
15:05 | 24.09.2018
Сокращение кредиторской задолженности медучреждений Прикамья повысило качество оказываемых медуслуг
14:47 | 24.09.2018
В Сухом Логу пьяная компания пыталась скрыться от инспекторов ДПС
14:32 | 24.09.2018
В посылке из Европы в Екатеринбург нашли героин
14:11 | 24.09.2018
В центре Екатеринбурга ограбили ювелирный магазин
13:49 | 24.09.2018
За сезон в Свердловской области зарегистрировано 425 природных пожаров
13:32 | 24.09.2018
В Перми завершается ремонт улицы Екатерининской
13:27 | 24.09.2018
«Екатеринбуржцы надеются на тебя. Не подведи их»: Куйвашев поздравил Высокинского с 45-летием
12:57 | 24.09.2018
На пермской набережной создаются четыре новые тематические зоны
12:47 | 24.09.2018
Минкульт Прикамья совместно с экспертами сформирует программу развития туризма Чердынского района
12:35 | 24.09.2018
Депутаты Заксобрания Свердловской области одобрили сохранение льгот для людей предпенсионного возраста
12:29 | 24.09.2018
В Перми ожидается похолодание
12:19 | 24.09.2018
Труп месяц пролежал во дворе: свердловчанка зарубила топором своего дядю
12:11 | 24.09.2018
Аэропорт «Пермь» не будет закрываться для реконструкции рулежных дорожек
12:04 | 24.09.2018
Свердловское Заксобрание ликвидировало администрацию губернатора
11:44 | 24.09.2018
Высокинский встретился с депутатами гордумы Екатеринбурга от КПРФ
11:35 | 24.09.2018
В Зауралье водитель «четверки» сбил на обочине двух женщин и коляску с младенцем. Все погибли
11:27 | 24.09.2018
Бывший руководитель ирбитского телеканала признан виновным в присвоении 65 тысяч рублей
11:16 | 24.09.2018
В Ельцин центре состоится премьера уникального фильма о екатеринбуржцах, воспитывающих детей с инвалидностью
11:12 | 24.09.2018
В Свердловской области полиция ищет пострадавших от автомобильных краж
11:07 | 24.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 сентября 2018 года
10:51 | 24.09.2018
Вошедший в новый состав думы Екатеринбурга Игорь Володин покинул свердловское ЗакСО
10:36 | 24.09.2018
Ограждения установят на шести перекрестках Екатеринбурга
10:08 | 24.09.2018
Третий этап подключения к теплу стартовал в уральской столице
09:51 | 24.09.2018
На Среднем Урале тепло пришло в каждый второй дом
09:33 | 24.09.2018
На Урале у должника арестовали стройматериалы
09:18 | 24.09.2018
Минувшей ночью в Екатеринбурге горел автосервис и два автомобиля
18:22 | 23.09.2018
В Екатеринбурге на Московском тракте упавшая фура перекрыла движение в сторону Первоуральска
17:07 | 23.09.2018
В центре Екатеринбурга отремонтируют дороги
15:27 | 23.09.2018
Мероприятия к 100-летию академика Е. А. Вагнера собрали в Перми российских и европейских медиков
15:15 | 23.09.2018
Завтра в Перми состоится концерт юных композиторов
14:35 | 23.09.2018
В Екатеринбурге болельщики «Спартака» устроили акцию протеста
14:27 | 23.09.2018
Водитель, попавший в ДТП на Тюменском тракте, скончался