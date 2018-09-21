Труп месяц пролежал во дворе: свердловчанка зарубила топором своего дядю

12:19 | 24.09.2018

news.pn

51-летняя жительница Тугулымского района признана виновной в убийстве своего 65-летнего дяди, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



В ночь на 31 декабря 2017 года женщина поссорилась с дядей. Когда он прилег на диван, обвиняемая взяла на веранде топор и несколько раз ударила им мужчину. Тот скончался на месте. После этого свердловчанка вынесла тело во двор, накрыла его паласом и засыпала снегом. Так продолжалось в течение месяца, пока труп не заметил сосед.



Суд приговорил женщину к восьми с половиной годам в колонии общего режима.