Высокинский встретился с депутатами гордумы Екатеринбурга от КПРФ

11:44 | 24.09.2018

oblgazeta.ru

Сегодня, 24 сентября, вице-губернатор Свердловской области, один из претендентов на пост главы Екатеринбурга Александр Высокинский провел встречу с депутатами Екатеринбургской городской думы от КПРФ. Обсуждались направления развития уральской столицы на ближайшие годы, в том числе образование, здравоохранение, ЖКХ, культура, а также продвижение заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 и подготовка к 300-летию города.



Напомним, что кандидатуру Александра Высокинского на пост мэра рекомендовала конкурсная комиссия и губернатор Евгений Куйвашев. Заседание думы, на котором, как планируется, будет утвержден новый глава города, состоится завтра, 25 сентября.