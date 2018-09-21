Новости дня
11:44 | 24.09.2018
oblgazeta.ru
Высокинский встретился с депутатами гордумы Екатеринбурга от КПРФ
Напомним, что кандидатуру Александра Высокинского на пост мэра рекомендовала конкурсная комиссия и губернатор Евгений Куйвашев. Заседание думы, на котором, как планируется, будет утвержден новый глава города, состоится завтра, 25 сентября.
© «Вечерние Ведомости»
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