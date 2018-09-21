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11:12 | 24.09.2018
пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области полиция ищет пострадавших от автомобильных краж
Известно, что жертвами злоумышленников чаще всего становились женщины. Преступники передвигались на двух машинах. Один ехал за автомобилем жертвы, проверяя, нет ли сопровождения. Затем второй участник группы подъезжал к объекту и незаметно повреждал шину, после чего автоледи предлагали помощь в замене колеса и похищали из салона деньги, банковские карты, телефоны.
«Нередко участники группы раскачивали автомобиль, объясняя, что это способствует быстрой накачке колеса. На самом деле этот манёвр помогал незаметно попасть в машину. Закончив реализацию преступного умысла, водителю поврежденного автомобиля рекомендовали обратиться в ближайшую шиномонтажную мастерскую. Злоумышленники передвигались на таких автомобилях, как зеленый ВАЗ-2114, серебристый ВАЗ-2109 и «ДЭУ-Нексия» золотистого цвета, меняя при этом номера. На данный момент все злоумышленники находятся под стражей. Оперативниками ОБОП проводится комплекс мероприятий по установлению дополнительных эпизодов краж, совершенных указанными лицами», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В апреле этого года сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали подозреваемых.
Пострадавших просят позвонить по телефону дежурной части ОБОП УУР (343) 297-55-55.
© «Вечерние Ведомости»
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