Ограждения установят на шести перекрестках Екатеринбурга

10:36 | 24.09.2018

kalugadom.ru

В Ленинском районе Екатеринбурга установят металлические ограждения на шести перекрестках:



ул. Декабристов - ул. 8 Марта;

ул. Куйбышева - ул. Шейнкмана;

ул. Малышева - ул. Сакко и Ванцетти;

ул. Сурикова - ул. Большакова;

ул. Фрунзе - ул. Сурикова;

ул. Шейнкмана, 75.



Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, работы должны быть завершены до 20 ноября. Начальная цена контракта – 1 миллион 751 тысяча рублей.