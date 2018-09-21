На Среднем Урале тепло пришло в каждый второй дом

09:51 | 24.09.2018

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В Свердловской области подача тепла начата в порядка 50% жилых домов и более 74% объектов социальной сферы, такие данные приводит региональное министерство энергетики и ЖКХ.



На данный момент отопительный сезон стартовал в 93 из 94 муниципалитетов (отопительный сезон в Невьянском городском округе начнется 25 сентября), в 44 из них отопление включено полностью. Лидирует Северный управленческий округ, где тепло пришло в 93,4% жилфонда и 91% социальных учреждений.



В Екатеринбурге теплоснабжением обеспечено 22% многоквартирных домов и около 40% социальных объектов.