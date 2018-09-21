Минувшей ночью в Екатеринбурге горел автосервис и два автомобиля

Зарево от горящего Volkswagen Passat было видно издалека. Фото: группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Минувшей ночью от огня в Екатеринбурге пострадали автосервис и два автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.В 00:24 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на Высоцкого, 11а. На площади 70 кв. м повреждена внутренняя отделка стен и утеплитель в здании автосервиса.«По факту возгорания автосервиса на улице Высоцкого, 11а, сотрудниками отдела полиции № 2 проводится проверка. Сообщение о происшествии поступило в территориальный ОВД ночью в 00:35. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что от возгорания пострадали стены данного помещения, автомобилей на момент происшествия на территории объекта не было, иное имущество автосервиса также не пострадало», — прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Примерно в час ночи на Высоцкого, 36, загорелся Volkswagen Passat. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава.«Сообщение о возгорании Volkswagen Passat на улице Высоцкого, 36, поступило в отдел полиции № 2 через полчаса после первого инцидента, около 01:00, от дежурного пожарной части. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Владелец автомобиля установлен, мужчина в ближайшее время обратится в территориальный ОВД с заявлением», — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.В 01:13 поступила информация о возгорании автомобиля на улице Хмелева. Поврежден салон автомобиля Volkswagen Caddy. Прибывшие на место пожарные потушили огонь за две минуты.«Сообщение о возгорании Volkswagen Caddy на улице Хмелева Орджоникидзевского района поступило в отдел полиции № 15 ночью в 01:30. По указанному адресу также выезжали сотрудники полиции. Предварительно установлено, что возгорание произошло на территории гаражного бокса из-за неосторожного обращения с огнем. Владелец автомобиля по факту инцидента обратился в полицию с заявлением», — пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.