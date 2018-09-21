В Екатеринбурге на Московском тракте упавшая фура перекрыла движение в сторону Первоуральска

В Екатеринбурге на пересечении Московского тракта и ЕКАДа большая фура завалилась на бок, тем самым перекрыв движение в сторону Первоуральска.Как сообщили veved.ru очевидцы, грузовая машина упала в тот момент, когда съезжала с моста. Таким образом, фура перекрыла всю дорогу. К счастью, пострадавших нет.Сейчас на этом участке образовалась автомобильная пробка, возможности проехать в настоящий момент у автомобилей нет.