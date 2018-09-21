В центре Екатеринбурга отремонтируют дороги

17:07 | 23.09.2018

s.om1.ru

К 15 октября будут восстановлены разбитые дороги и тротуары в центре Екатеринбурга. Ранее из городского бюджеты были готовы выделить на эти нужды 1, 35 млн рублей, однако победитель аукциона – ООО «Пользоград» выполнит работы за 1 181 250 рублей.



Подрядчику предстоит демонтировать железобетонный фундамент, поменять разбитую тротуарную плитку и восстанавливать газоны на улицах Малышева, 8 Марта, Сакко и Ванцетти, Хохрякова, Шейнкмана, Розы Люксембург и в переулке Театральный.