Посмертная выставка: в Екатеринбурге можно увидеть работы Виталия Воловича

16:11 | 23.09.2018

екатеринбург.рф

В Екатеринбурге открылась посмертная выставка работ Виталия Воловича, которая собрала 34 работы художника.



Экспозицию «Виталий Волович. Иллюстрации к классике» можно увидеть в выставочном зале «Витраж» Екатеринбургской детской школы искусств №2. Согласно информации с официального сайта администрации Кировского района, выставка будет открыта до 17 октября 2018 года.



Напомним, известный художник Виталий Волович ушел из жизни 20 августа. Незадолго до смерти ему исполнилось 90 лет.