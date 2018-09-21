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16:11 | 23.09.2018
екатеринбург.рф
Посмертная выставка: в Екатеринбурге можно увидеть работы Виталия Воловича
Экспозицию «Виталий Волович. Иллюстрации к классике» можно увидеть в выставочном зале «Витраж» Екатеринбургской детской школы искусств №2. Согласно информации с официального сайта администрации Кировского района, выставка будет открыта до 17 октября 2018 года.
Напомним, известный художник Виталий Волович ушел из жизни 20 августа. Незадолго до смерти ему исполнилось 90 лет.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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