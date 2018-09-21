В Екатеринбурге болельщики «Спартака» устроили акцию протеста

14:35 | 23.09.2018

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В преддверии матча с ЦСКА, который состоится сегодня, болельщики московского футбольного клуба «Спартак» устроили акцию, выражающую ненависть к сопернику. Сейчас такая акция действует в 70 городах России. Екатеринбург не стал исключением.



Суть акции заключается в следующем: на заборе или фасаде здания необходимо нарисовать граффити ненависти к футбольному клубу ЦСКА. В Екатеринбурге написали скромно: «Екатеринбург ненавидит ЦСКА». Однако стоит напомнить всем: в спорте главное не ненависть, а сплоченность.



Напомним, в апреле этого года болельщики «Спартака» в Екатеринбурге устроили файер-шоу на берегу Исети.