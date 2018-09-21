Водитель, попавший в ДТП на Тюменском тракте, скончался

14:27 | 23.09.2018

e1.ru

Вчера, 22 сентября, стало известно о ДТП на Тюменском тракте, где столкнулись фура и автомобиль ВАЗ-2111. Позже от многочисленных травм водитель ВАЗа скончался в 36-й травматологической больнице Екатеринбурга.



Отметим, столкновение произошло на большой скорости. Причиной ДТП стало то, что водитель ВАЗа не выбрал безопасную дистанцию до ехавшей впереди фуры.