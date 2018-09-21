В Екатеринбурге мужчина заперся в квартире с ребенком и угрожал прибывшим на помощь полицейским

Вчера вечером стало известно о громком семейном конфликте, случившимся в Екатеринбурге в доме на ул. Вильгельма де Геннина. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, находился в квартире со своим сыном и не пускал в квартиру мать ребенка.Громкие разбирательства семейной пары вывели соседей вызвать полицию, однако мирным путем попасть в квартиру им не удалось. Как рассказали в службе спасения «Сова», мужчина угрожал облить кипятком любого, кто войдёт в квартиру. В итоге спасателям пришлось выломать дверь.Как оказалось, в квартире помимо мужчины и ребенка находилась семейная пара – друзья мужчины. Ребенок по внешним признакам не пострадал. А наказаны будут все: как сообщили УМВД по г. Екатеринбургу, отца и его друзей привлекут за мелкое хулиганство, а мать – за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.