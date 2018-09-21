Утром Свердловскую область окутал густой туман

Фото: Настя Никонова/«ВКонтакте»

Фото: Василий Яковлев/«ВКонтакте»

Сегодня утром густой туман окутал Свердловскую область. При этом погода сегодня не безветренная. Вероятно, в тумане нет ничего опасного для горожан: ранее предупреждения от метеорологов о рассеивании вредных примесей не поступало.Как сообщают очевидцы, сегодня около 9 часов утра в центре Екатеринбурга из-за тумана было невозможно увидеть близлежащие дома. Проблемы появились и на некоторых участках Пермского, Серовского и Тюменского трактов.При этом екатеринбургский аэропорт Кольцово работает в обычном режиме, не был задержан ни один рейс.