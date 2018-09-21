Начало недели в Екатеринбурге порадует теплом

11:46 | 23.09.2018

wallpaperscave.ru

Несмотря на предупреждение Уральского гидрометцентра о возможных сегодняшних заморозках до -3 градусов, синоптики сообщают, что начало недели в Екатеринбурге порадует горожан теплом.



Так, в понедельник, 24 сентября, и вторник, 25 сентября, температура воздуха днем прогреется до +21 - +22 градусов. Также ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Ночами будет не очень холодно: ожидается +6 - +11 градусов.



Самым теплым днем станет среда, 26 сентября, когда воздух прогреется до +24 градусов. Правда, после этого температура пойдет на убыль.