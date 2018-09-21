Новости дня
11:19 | 23.09.2018
s1.1zoom.ru
В Свердловской области найдено обгоревшее тело молодой девушки
По неподтвержденным данным, размещённым в социальных сетях, есть информация о том, что юную девушку изнасиловали, а затем облили бензином и подожгли. При этом в паблике «Плохие новости» во «ВКонтакте» сообщается о том, что подозреваемый в содеянном уже задержан.
Так, в группе «Это Серов, детка!» в социальной сети «ВКонтакте», со ссылкой на группу «ПЛОХИЕ НОВОСТИ 18+» в той же соцсети, сообщается: «Сегодня ночью на пустыре обнаружили тело 17-летней девушки Полины Н. По предварительным данным, ее знакомый Алексей Щ. сначала изнасиловал, а затем убил школьницу. Чтобы скрыть следы преступления, душегуб оттащил труп подальше от людских глаз, облил бензином и сжег. Местные рассказали мне, что Поля была подростком неблагополучным: гуляла, выпивала, постоянно сбегала из дома. Изувер задержан и дает показания. Вероятно, у него был помощник».
В паблике также размещена фотография обгоревшего трупа (смотреть ФОТО).
Пока точная информация о происшествии неизвестна: правоохранительные органы Свердловской области не дают комментарии по данному вопросу.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:35 | 23.09.2018
В Екатеринбурге болельщики «Спартака» устроили акцию протеста
14:27 | 23.09.2018
Водитель, попавший в ДТП на Тюменском тракте, скончался
13:25 | 23.09.2018
В Екатеринбурге мужчина заперся в квартире с ребенком и угрожал прибывшим на помощь полицейским
11:57 | 23.09.2018
Утром Свердловскую область окутал густой туман
11:46 | 23.09.2018
Начало недели в Екатеринбурге порадует теплом
11:19 | 23.09.2018
В Свердловской области найдено обгоревшее тело молодой девушки
10:57 | 23.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 сентября 2018 года
10:34 | 23.09.2018
Из-за замены труб перекрыта улица Ключевская, но ненадолго
22:48 | 22.09.2018
Между Екатеринбургом и Тюменью грузовик врезался в легковушку
21:52 | 22.09.2018
Уникальный театр «Пространство любви» представляет премьеру в пермском Доме актера
18:53 | 22.09.2018
Миллион рублей должен выплатить РАО екатеринбургский кинотеатр «Салют» за использование авторской музыки
18:30 | 22.09.2018
На Урал придёт минусовая температура
15:46 | 22.09.2018
В Екатеринбурге, возле ТРЦ «Карнавал», мальчик попал под трамвай
13:29 | 22.09.2018
Уральский астроном снял на видео мощный взрыв метеорита
13:22 | 22.09.2018
Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закрыли на все выходные
11:17 | 22.09.2018
Китайский праздник осени начали отмечать в Екатеринбурге
11:09 | 22.09.2018
Пятничным вечером в Екатеринбурге произошло страшное ДТП на абсолютно неосвещённой дороге
10:14 | 22.09.2018
В Екатеринбурге гимназисты отравились курительной смесью
23:23 | 21.09.2018
Девятая победа подряд: ХК «Автомобилист» разгромил «Йокерит»
22:12 | 21.09.2018
В мэрии Екатеринбурга появилась рабочая группа, которая будет заниматься пенсионной реформой
21:21 | 21.09.2018
В посёлке Черемша под Асбестом бывший полицейский расстрелял жену с тещей и покончил с собой
20:54 | 21.09.2018
В Березовском замешанную в убийстве инвалида девочку оставили на свободе
20:31 | 21.09.2018
Евгений Куйвашев встретился с новым руководителем СУ СК России по Свердловской области Михаилом Богинским
19:27 | 21.09.2018
Бабушка-сказочница из Екатеринбурга наконец-то издала свою книгу
19:07 | 21.09.2018
Новый детский сад в Чердыни готов принять детей поселка Рябинино
18:50 | 21.09.2018
Строительство больницы в Чердынском районе планируют завершить с опережением графика
18:06 | 21.09.2018
«Уральский Марс» стал хитом в соцсетях
17:59 | 21.09.2018
Рефтинская птицефабрика проиграла иск к бывшему гендиректору предприятия
17:28 | 21.09.2018
Вынесен приговор налетчикам на ломбард на проспекте Космонавтов
17:11 | 21.09.2018
Получить качественную медицинскую помощь в отдаленных территориях Прикамья поможет высокоскоростной интернет
16:56 | 21.09.2018
Для Екатеринбурга выбрали матрешку – посла заявки на ЭКСПО-2025
16:33 | 21.09.2018
На Урале пройдут международные горноспасательные соревнования
15:18 | 21.09.2018
В Свердловской области убрано 75 % зерновых культур
15:17 | 21.09.2018
В Перми опечатан манеж «Спартак»
14:58 | 21.09.2018
В Екатеринбургский зоопарк привезли орангутана по имени Захар
14:50 | 21.09.2018
Аэропорт «Пермь» будет закрыт на несколько дней
14:39 | 21.09.2018
Беглого зауральского заключенного Владислава Пьянкова задержали в Самаре
14:25 | 21.09.2018
Кожемяко назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Екатеринбурга
14:05 | 21.09.2018
Пермский департамент ЖКХ отвечает на топ-5 вопросов горожан «о тепле»
13:56 | 21.09.2018
Максим Решетников: «Цифровая трансформация» здравоохранения позволяет повышать качество медуслуг»
13:50 | 21.09.2018
Госкорпорация «Ростех» вложила первый миллиард в Курганмашзавод
13:42 | 21.09.2018
В столицу Урала съедутся лучшие банщики и массажисты
13:22 | 21.09.2018
В текущем году 14 зауральцев заразились клещевым вирусным энцефалитом