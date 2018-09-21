Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 сентября 2018 года

10:57 | 23.09.2018

За прошедшие сутки с 08:00 22.09.2018г. до 08:00 23.09.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 110 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 66 противоправных деяний. Из них: четыре причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа, 17 краж чужого имущества, в том числе одна квартирная, семь фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе один сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло восемь ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, ещё 10 человек, из них двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 35 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 16 680 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались 286 сотрудников полиции, 12 членов ДНД, 83 представителя частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.