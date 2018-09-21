Из-за замены труб перекрыта улица Ключевская, но ненадолго

10:34 | 23.09.2018

Фото: E1.ru

Неожиданностью стало для жителей Верх-Исетского района перекрытие движения по улице Ключевской. В пятницу, 21 сентября, без всяких уведомлений, на пересечении улиц Токарей и Ключевской начала вести работы по перекладке труб Екатеринбургская теплосетевая компания.



«На этом участке поменяли 9 метров подающей трубы диаметром 500 мм. Мы продолжаем укреплять систему. Объёмы перекладки очень большие, поэтому мы ведём работы параллельно с запуском тепла. Никаких ограничений горячего водоснабжения нет, — пояснила порталу E1.RU пресс-секретарь Екатеринбургской теплосетевой компании Светлана Тимченко.





Как уточнили в теплосетевой компании, работы по замене труб уже выполнены, сейчас подрядчик должен будет засыпать яму и заасфальтировать проезжую часть дороги. Все работы должны закончиться к вечеру 24 сентября и проезд на улицу Токарей будет открыт.