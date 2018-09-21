Между Екатеринбургом и Тюменью грузовик врезался в легковушку

22:48 | 22.09.2018

Фото: Е1

Сегодня вечером в районе 19:00 под Екатеринбургом столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2111 и фура. Авария произошла в районе 26-го километра Тюменского тракта. Водитель отечественного автомобиля госпитализирован.



По информации очевидцев, в легковушку фура въехала сама – возможно, водитель не справился с управлением, и его занесло вправо. На это, в частности, указывает то, что колёса легковушки оставили сильные следы торможения на обочине.



Водителя легковушки сразу же забрали медики скорой. Какие травмы и какой сложности он получил станет известно позже.



Из-за ДТП на трассе сразу выросла пробка в пять километров в сторону Екатеринбурга.



В ГИБДД обещали дополнить имеющуюся на данный момент информацию.

