В Екатеринбурге легковушка при столкновении с тягачом дважды перевернулась

19:16 | 22.09.2018

Фото: «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Сегодня в Екатеринбурге на Объездной дороге отечественная легковушка ВАЗ-2104 при столкновении с тягачом Tatra дважды перевернулась. Восстановлению машина не подлежит, а вот водителя и пассажира, что называется, «пронесло»: первый не повредил себя, а у второго — перелом ноги и несколько ссадин на голове.



По словам автомобилистов, тягач Tatra на выезде с моста подрезал «четвёрку». Тогда ВАЗ своим передним колесом задел заднее колесо грузовой машины. После этого легковушка дважды перевернулась на дороге и встала на крышу.



«Водитель вообще без травм. Пассажир в ссадинах, голову разбил и ногу сломал или повредил хорошо. Реанимация минут через 10 приехала», — рассказывают очевидцы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Из-за аварии образовалась пробка, начиная от улицы Московской.