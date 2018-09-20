Миллион рублей должен выплатить РАО екатеринбургский кинотеатр «Салют» за использование авторской музыки

18:53 | 22.09.2018

fototerra.ru

Свердловский арбитражный суд удовлетворил иск Российского авторского общества (РАО) о взыскании с екатеринбургского кинотеатра «Салют» почти миллиона рублей авторского вознаграждения за использование охраняемой композиции в фильме. Плюс к штрафу — 240 тысяч рублей процентов, набежавших за 2 года — с 2015-го по 2017-й.



«Признано абсолютно законным, что российские кинотеатры выплачивают по договорам с РАО как организацией, аккредитованной государством, авторское вознаграждение за все ленты, в состав которых включены охраняемые музыкальные произведения», — пояснили в сообществе.



Эта норма определяется положениями Гражданского кодекса «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства».



Однако у кинотеатра своя логика, не лишённая здравого смысла. Так, руководство кинотеатра считает: если компания уже купила фильм, в котором есть ограниченная для бесплатного использования музыкальная композиция, то дополнительно платить за прослушивание полуминутного отрывка из песни не нужно. Но РАО гнёт своё: композиторы, мол, нуждаются в авторских отчислениях. Поэтому теперь кинотеатру всё же придётся выплатить госорганизации 958 тысяч рублей.



Отметим, что это уже не первый раз, когда РАО судилось с «Салютом». Аналогичные процессы проходили в 2011 и 2012 годах, причём решения по ним были теми же самыми.