На Урал придёт минусовая температура

18:30 | 22.09.2018

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Уже в это воскресенье, 23 сентября, температура воздуха на Урале может стать отрицательной. О заморозках до минус 3 градусов предупредил Уральский гидрометцентр.



Как сообщается в ведомстве, первые осенние заморозки могут распространиться на Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области. Уже завтра там местами ожидается до -3°.