Новости дня
16:28 | 22.09.2018
Два митинга против пенсионной реформы одновременно провалились в Екатеринбурге
По имеющейся информации, в общей сложности оба митинга собрали не более 200 человек. Сегодняшняя акция протеста оказалась провальной. Отметим, что только за последний месяц это уже второй неудавшийся митинг, организованный коммунистами. При таком небольшом количестве людей охрана стояла без дела.
Если учитывать, что в Екатеринбурге проживают около 1,5 миллиона человек, а вышли на улицу только две сотни человек, то КПРФ в этом регионе не имеет должной поддержки населения.
Напомним, что провальные аналогичные мероприятия уже прошли в Сибири и на Дальнем Востоке.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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