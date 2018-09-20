В Екатеринбурге, возле ТРЦ «Карнавал», мальчик попал под трамвай

Фото: Денис Хазиахметов группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Сегодня, около 13:50, в Екатеринбурге возле торгового центра «Карнавал» ребенок попал под трамвай маршрута № 13. По предварительной информации мальчик перебегал через трамвайные пути в неположенном месте перед приближающимся трамваем.Возраст пострадавшего мальчика пока неизвестен.Как рассказали ЕТТУ, ребенок жив и сам выбрался из-под вагона, после чего его на «скорой» увезли в больницу.Движение трамваев в связи с происшествием было приостановлено. На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Прокомментировать происшествие в отделе пропаганды городского ГИБДД обещали позже, когда станут известны все обстоятельства произошедшего.