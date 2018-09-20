Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закрыли на все выходные

13:22 | 22.09.2018

Фото: 66.ru

В Екатеринбурге с 23:00 пятницы и до 21:00 воскресенья, 23 сентября, закрыли парковку на площади 1905 года. Уже сегодня на ней расположатся десятки торговых рядов с сельскохозяйственной продукцией.



Напомним, что сельскохозяйственная ярмарка проходит в этом месте несколько раз в год. Главной изюминкой в этот раз станут товары и растения для закладки сада, которые, по прогнозам организаторов, вызовут особый интерес у садоводов.