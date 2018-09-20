Свердловские единороссы назвали фамилию будущего спикера гордумы Екатеринбурга

12:49 | 22.09.2018

Делегаты конференции свердловского регионального отделения «Единой России» приняли сегодня, 22 сентября, решение выдвинуть кандидатуру депутата Игоря Володина на должность председателя Екатеринбургской городской думы. Об этом veved.ru рассказали участники конференции. Кроме Володина, была также предложена кандидатура депутата Елены Бондаренко, но её фамилия в бюллетене для голосования являлась, по сути, лишь формальностью.



Голосование было тайным. За кандидатуру Володина проголосовали 168 участников конференции.