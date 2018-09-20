На Полевском тракте произошло ДТП с участием трех автомобилей. Есть пострадавшие

11:36 | 22.09.2018

Инцидент. Екатеринбург

Вчера вечером на Полевском тракте произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате ДТП есть двое пострадавших, оба госпитализированы, один - с тяжелыми травмами.



По информации очевидцев, виновником ДТП стал водитель ВАЗа - он на скорости влетел в Jeep, который, в свою очередь, ударил стоявший впереди Volkswagen. По предварительной информации, водитель ВАЗа, как и его пассажирка, находился в нетрезвом состоянии и были не пристегнуты - оба пострадали из-за столкновения.



На место ДТП прибыли пожарные и две машины скорой помощи.