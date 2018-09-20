Китайский праздник осени начали отмечать в Екатеринбурге

11:17 | 22.09.2018

travelcalendar.ru

Один из самых главных традиционных праздников Китая — Праздник середины осени, или по-китайски Чжунцюцзе – начали отмечать в Екатеринбурге. В это время китайцы пытаются разглядеть на небе волшебного зайца, толкущего в ступе зелье бессмертия, и силуэты лунной богини Чан-э.



Как рассказали в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге, традиционной праздник отмечается 15-го числа восьмого месяца по лунному календарю и в 2018 году приходится на полнолуние 22-24 сентября.



В ведомстве рассказали, что в эти несколько дней стояния полной луны китайцы находят любую возможность любоваться небесным светилом. Среди светлых и темных участков спутника Земли они стараются разглядеть силуэты луной богини Чан-э и Лунного зайца, толкущего в ступе волшебные семена для магического лекарства бессмертия. Наряды с его изображением нередко получают на праздник дети.



С Праздником середины осени связаны различные обычаи и символика, а также главное лакомство праздника — лунные пряники (юэбины). Они могут быть круглой, ромбовидной или квадратной формы со скругленными углами. На них изображаются иероглифы с пожеланиями и символы праздника. Пряники готовят с разнообразными начинками: фруктами, орехами, кунжутной, лотосовой или бобовой пастой и даже мясом, но самой символичной начинкой является яичный желток, который своей формой и цветом напоминает Луну.



В Генконсульстве КНР выразили надежду, что приобретение совместных традиций поможет китайцами и россиянам стать ещё ближе.