Пятничным вечером в Екатеринбурге произошло страшное ДТП на абсолютно не освещённой дороге

11:09 | 22.09.2018

Фото, видео: e1.ru

В минувшую пятницу в Екатеринбурге в районе Кольцово произошло жуткое ДТП с участием иномарок Toyota и Mitsubishi. На улице Реактивной водитель второго автомобиля выехал на встречную полосу, но из-за абсолютного отсутствия освещения на дороге столкнулся со второй иномаркой.



Видео момента аварии с записи видеорегистратора нашим коллегам прислал очевидец. Он ехал следом за попавшими в ДТП автомобилями, и в течение полутора минут с момента столкновения именно он вызывал скорую и спасателей. Им пришлось распиливать кузов Mitsubishi, чтобы вытащить зажатого в искореженном салоне пассажира с помощью специальной техники.



К счастью, ДТП обошлось без жертв.



