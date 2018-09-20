В Екатеринбурге гимназисты отравились курительной смесью

10:14 | 22.09.2018

Накануне, в пятницу 21 сентября, в гимназии №2 Екатеринбурга состоялось экстренное родительское собрание – некоторых школьников доставили в больницу с подозрением на отравление курительными смесями.



О происшествии со ссылкой на одного из родителей сообщило агентство URA.RU. По имеющейся у коллег информации, в отравлении подозреваются только двое ребят – сейчас они в больнице. Ещё нескольких школьников увезли в отдел полиции. Они проходят по подозрению в распространении среди сверстников тех самых «спайсов».



В городской полиции подтвердили, что такая информация поступала и по ней сейчас проводится проверка. Однако пока удалось установить лишь то, что курительная смесь не являлась наркосодержащей.



«Изъятое вещество было направлено на экспертизу, которая подтвердила, что это не наркотик. Все доставленные в полицию учащиеся были проверены, признаков наркотического опьянения у них не выявлено, все они были адекватны»,— рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.



Непосредственно факт отравления и его последствия сейчас проверяются отделом полиции №9.