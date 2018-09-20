Девятая победа подряд: ХК «Автомобилист» разгромил «Йокерит»

23:23 | 21.09.2018

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В столице Финляндии ХК «Автомобилист» на арене гостей обыграл ХК «Йокерит» со счетом 0:3. Рекордная победная линия у екатеринбургского клуба увеличена до девяти побед.



Авторами шайб у уральцев стали Крикунов Илья, Стефан да Коста и Анатолий Голышев.



Стоит отметить, что команда «Йокерит» перед встречей с «Автомобилистом» из 8 матчей семь завершила победой. Хельсинкский клуб занимал второе место в турнирной таблице. Уральский клуб по-прежнему остается первым.