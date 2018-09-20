В Березовском замешанную в убийстве инвалида девочку оставили на свободе

20:54 | 21.09.2018

e1.ru

В Березовском 13-летнюю девочку, снимавшую зверское убийство инвалида Дмитрия Рудакова, хотят отправить в заведение для трудных подростков.



Адвокат девочки заявил, что телефон, на который она снимала, принадлежит другому подростку. Также сообщается, что после съемки соучастница отдала телефон и сама нанесла несколько ударов по лежащему инвалиду.



Напомним, убийство 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова произошло 9 августа. Несколько подростков начали разговор с мужчиной, отвели его к гаражам и жестоко избили. Дмитрий умер от травм головы.