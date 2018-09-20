Евгений Куйвашев встретился с новым руководителем СУ СК России по Свердловской области Михаилом Богинским

20:31 | 21.09.2018

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с новым руководителем регионального СУ СКР Михаилом Богинским, об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.



В ходе беседы они обсудили наиболее важные вопросы взаимодействия органов власти и следственных органов, касающиеся противодействия коррупции, экстремизму, терроризму, а также другие вопросы, входящие в сферу ответственности Следственного комитета.



«Уверен, что мы, как и прежде, будем самым активным образом взаимодействовать. У нас большой перечень вопросов, которые нам необходимо обсуждать в рамках нашей координационной комиссии, в рамках Совета безопасности Свердловской области, где мы с вами будем работать по многим направлениям: это противодействие и коррупции, и экстремизму, и незаконному обороту наркотиков», — сказал губернатор.



В свою очередь Михаил Богинский отметил, что уже принял управление региональным ведомством в «полном объеме», управление сильное и готово выполнять поставленные руководством задачи.



«Коллектив работоспособный, следственное управление достаточно сильное. Поэтому, думаю, все задачи, которые перед нами поставлены руководством Следственного комитета России и руководством страны, мы совместно успешно будем выполнять и организуем то взаимодействие, которое от нас требуется», — заявил глава СУ СК России по Свердловской области.



Напомним, 49-летний генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский был назначен на должность руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области 24 августа. На этом посту он сменил Валерия Задорина, который вышел в отставку по достижении предельного возраста.



13 сентября Михаил Богинский вышел на работу в новой должности. Уже вчера он провел первый личный прием граждан, а сегодня — первое расширенное оперативное совещание.



Стоит отметить, что губернатор Евгений Куйвашев и новый руководитель СУ СКР по Свердловской области общались и ранее. С 2007 по 2018 год Богинский возглавлял СУ СКР по Тюменской области, в это же время Евгений Куйвашев работал главой администрации Тюмени и пребывал на этом посту до 2011 года, став затем заместителем, а позже и полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе. Именно по этой причине выстроить слаженную работу органов власти и силовиков им будет легче.