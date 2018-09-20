Бабушка-сказочница из Екатеринбурга наконец-то издала свою книгу

19:27 | 21.09.2018

ngzt.ru

Екатеринбургская писательница Вера Васильевна Сибирёва в возрасте 89 лет издала свою книгу «Сказы и Сказки».



Ранее Вера Васильевна продавала свои сказки на морозе около магазина (зайти внутрь бабушку не пускали). Версия её книжки была самая обычная, в бумажном переплёте. Продавалась неохотно, пусть и за 30 рублей. Сейчас о Сибирёвой знают многие. Неравнодушные люди помогли ей собрать деньги на исполнение мечты: издательство сборника своих сказок.



«Новую книгу я посвятила своей дочери Светлане, которая умерла от рака в 2016 году. Иллюстрации в книге мои и ее, сказки написала я. Моя новая книга "Бездонное озеро" познавательная, рассказывает о быте и обычаях удмуртов, хакасов, о долине, в которой зародилось все человечество. Прообразы героев – жители моего родного удмуртского села Вавож. Я вспомнила и запечатлела в сказках быт удмуртов. Считаю, что, не зная прошлого, трудно понять настоящее», - рассказала Вера Васильевна на презентации своей книги.



Все истории для своих сказок бабушка брала из реальной жизни: что-то ей рассказывали родители, чему-то она сама стала свидетельницей.