Рефтинская птицефабрика проиграла иск к бывшему гендиректору предприятия

17:59 | 21.09.2018

Свердловский областной суд сегодня, 21 сентября, поставил точку в споре между ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и экс-гендиректором предприятия Владимиром Вальчуком. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» намеревалось взыскать ущерб с экс-руководителя, который, по версии компании, в результате заключения незаконных договоров с поставщиками причинил акционерному обществу материальный ущерб в размере более 131,7 миллиона рублей (разницу между определенной договором ценой продукции и среднерыночной ценой данной продукции).



Кировский районный суд Екатеринбурга определением от 25 июня 2018 года прекратил производство по делу в связи с тем, что данный иск подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области. Птицефабрика обжаловала определение Кировского райсуда, но Свердловский облсуд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.



Добавим, что в июле 2017 года Арбитражный суд Свердловской области по иску акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» в лице его акционера – Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области к Владимиру Вальчуку о взыскании убытков (тогда речь шла о сумме в 191,8 миллионов рублей) также отказал в удовлетворении требований.



В обоснование своей позиции о причинении действиями Вальчука АО «Рефтинская "Птицефабрика" убытков в связи с заключением договоров на поставку сырья для производства комбикорма (как считают на птицефабрике, по завышенным ценам) предприятие ссылалось на материалы, собранные в рамках уголовного дела №130127909 (в апреле 2015 года вынесено постановление о его прекращении), в частности, на заключение экономической судебной экспертизы об определении рыночной стоимости сырья для производства комбикормов и заключение судебной бухгалтерской экспертизы.



Однако Арбитражный суд Свердловской области посчитал, что доказательств того, что в период заключения и исполнения договоров показатели доходно-расходной части баланса, а также прибыль общества изменились кардинально в сторону значительного уменьшения не представлено. Таким образом, недобросовестность действий Вальчука либо их неразумность не установлена. С учетом изложенного, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков. В феврале 2018 года Арбитражный суд Уральского округа оставил решение без изменения.