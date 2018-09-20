Вынесен приговор налетчикам на ломбард на проспекте Космонавтов

В Екатеринбурге вынесли приговор трем местным жителям - Денису Кочеткову, Артему Антонову и Сергею Тихонову, - признанным виновными в разбойном нападении на ломбард, расположенный по адресу проспект Космонавтов, 45.Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть около 16:00 15 марта. Трое мужчин напали на ломбард, используя в качестве оружия гвоздодер, часть металлической трубы и монтировку. Злоумышленники ранили охранника и пытались разбить витрины, однако охранник их спугнул. Несмотря на раны, он смог выйти на улицу, чтобы привлечь внимание прохожих. В итоге преступники скрылись на автомобиле.Уже на следующий день подозреваемых задержали. Они дали признательные показания. Нападавшими оказались мужчина 1990 года рождения, который недавно освободился из колонии в Краснотурьинске, его 29-летний двоюродный брат и еще один знакомый.«В ходе допроса подозреваемые рассказали, что при встрече они устроили застолье, в процессе которого им и пришла в голову идея налета на ломбард. Злоумышленники рассчитывали завладеть крупной суммой и затем уехать жить в северные регионы страны», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.В итоге Денис Кочетков и Артем Антонов получили по пять лет в колонии общего режима, Сергей Тихонов – 5,6 лет строгого режима. Также осужденные выплатят денежный штраф. Приговор пока не вступил в законную силу.